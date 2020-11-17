Данія таки знищить усіх норок на своїх звірофермах. Уряд країни вирішив, що в умовах пандемії цей бізнес становить небезпеку для здоров'я нації. Заборона на розведення, а також ввезення і вивезення тварин з країни діятиме до кінця наступного року.

Фермери, які заб'ють своє поголів'я найближчим часом до загальної компенсації отримають ще доплату за швидкість. Рішення ухвалено через підтверджені численні випадки взаємного зараження COVID-19 норок і людини.