Данія знищить усіх норок на своїх звірофермах [ Редактировать ]
Данія таки знищить усіх норок на своїх звірофермах. Уряд країни вирішив, що в умовах пандемії цей бізнес становить небезпеку для здоров'я нації. Заборона на розведення, а також ввезення і вивезення тварин з країни діятиме до кінця наступного року.
Фермери, які заб'ють своє поголів'я найближчим часом до загальної компенсації отримають ще доплату за швидкість. Рішення ухвалено через підтверджені численні випадки взаємного зараження COVID-19 норок і людини.
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