У світі за минулу добу підтверджено понад півмільйона нових випадків коронавірусу. Загалом кількість інфікованих від початку епідемії вже перетнула позначку 55 мільйонів.

Померли понад мільйон триста тисяч людей. Лідери за кількістю інфікувань - Сполучені Штати, Індія, Бразилія, Франція, Росія та Іспанія. Україна у цьому переліку - на 17 місці.