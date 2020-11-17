Коронавірус у світі: оновлена статистика [ Редактировать ]
У світі за минулу добу підтверджено понад півмільйона нових випадків коронавірусу. Загалом кількість інфікованих від початку епідемії вже перетнула позначку 55 мільйонів.
Померли понад мільйон триста тисяч людей. Лідери за кількістю інфікувань - Сполучені Штати, Індія, Бразилія, Франція, Росія та Іспанія. Україна у цьому переліку - на 17 місці.
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У лідерах антистатистики - столиця, Запорізька, Одеська, Київська та Полтавська області. Регіонів, де не зафіксовано інфікувань, - немає
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