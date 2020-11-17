В Раде появился новый депутат [ Редактировать ]
Во вторник, 17 ноября, депутат Верховной Рады Анатолий Гунько принес присягу народного депутата Украины. Он победил на довыборах в Раду на 208 округе.
Сразу после принятия им присяги поступило заявление о вхождении его в состав фракции "Слуга народа".
Так, ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Гунько народным депутатом. Это произошло в ходе сегодняшнего заседания Центризбиркома.
Он был избран на промежуточных выборах народного депутата 25 октября 2020 года в одномандатном избирательном округе № 208. Выдвигался партией "Слуга народа".
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