Во вторник, 17 ноября, депутат Верховной Рады Анатолий Гунько принес присягу народного депутата Украины. Он победил на довыборах в Раду на 208 округе.

Сразу после принятия им присяги поступило заявление о вхождении его в состав фракции "Слуга народа".

Так, ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Гунько народным депутатом. Это произошло в ходе сегодняшнего заседания Центризбиркома.

Он был избран на промежуточных выборах народного депутата 25 октября 2020 года в одномандатном избирательном округе № 208. Выдвигался партией "Слуга народа".

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