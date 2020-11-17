Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдал отрицательный тест на коронавирус. Но глава правительства останется на самоизоляции.

Об этом сообщил пресс-секретарь Джонсона.

Чиновник проходил не обычный ПЦР-тест, после которого ставят диагноз, а один из быстрых тестов на COVID-19. Офис премьер-министра был в списке учреждений, в которых тестировали новую систему обнаружения вируса в организме человека, которую также проверяют в школах, университетах и различных рабочих заведениях.

Несмотря на отрицательный результат, Джонсон останется на самоизоляции.

Ранее Борис Джонсон повторно ушел на карантин.