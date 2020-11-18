Правительство Турции приняло решение ужесточить карантинные меры в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

"В выходные дни будет действовать комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00, чтобы не прерывать цепочки поставок и производства. Если эпидемия продолжит эскалацию, то меры, которые вызывают болезненные последствия для всех нас, неизбежно вернутся в повестку дня", - сказал Эрдоган.

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Отмечается, что комендантский час в определенные часы для людей в возрасте 65 лет и старше будет распространен также на лиц младше 20 лет, за исключением работающих.

Часы работы таких предприятий, как торговые центры, рынки, рестораны и парикмахерские, будут ограничены с 10:00 до 20:00.

Все спортивные соревнования по-прежнему будут проводиться без зрителей. Кинотеатры будут закрыты до конца года. В ресторанах и кафе будет разрешен сервис только на вынос.

Обучение в школах, находящихся на промежуточных каникулах, будет продолжаться онлайн до конца года.

Ранее сообщалось, что в Грузии вводят комендантский час. Также в Италии вводят комендантский час.