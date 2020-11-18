Ізраїль завдав удару по Сирії [ Редактировать ]
Щонайменше троє сирійські військові загинули, одного поранено внаслідок ракетних атак Ізраїлю по околицях Дамаску. Частину ракет збили ППО, заявили в сирійській армії.
В Цахалі кажуть: цілили по іранському військовому штабу в Сирії, розташованому в аеропорту Дамаска після того, як ізраїльські військові виявили придорожні бомби закладені на Голанських висотах, поблизу кордону з Сирією.
Ізраїль вважає Іран своєю найбільшою загрозою і заявляє, що не потерпить створення постійної військової присутності Ірану в Сирії, особливо поблизу її кордонів.
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