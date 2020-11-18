В Цахалі кажуть: цілили по іранському військовому штабу в Сирії

Щонайменше троє сирійські військові загинули, одного поранено внаслідок ракетних атак Ізраїлю по околицях Дамаску. Частину ракет збили ППО, заявили в сирійській армії.

В Цахалі кажуть: цілили по іранському військовому штабу в Сирії, розташованому в аеропорту Дамаска після того, як ізраїльські військові виявили придорожні бомби закладені на Голанських висотах, поблизу кордону з Сирією.

Ізраїль вважає Іран своєю найбільшою загрозою і заявляє, що не потерпить створення постійної військової присутності Ірану в Сирії, особливо поблизу її кордонів.