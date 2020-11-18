МИД Украины должен вручить представителям посольства США ноту протеста - ОПЗЖ [ Редактировать ]
Заявления временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин на онлайн-форуме коалиции.
"Реанимационный пакет реформ" "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу" об отсутствии внешнего управления нашей страной не соответствуют реальности, заявили в "Оппозиционной платформе-За жизнь".
По словам Кристины Квин, попыток управления внутренними делами Украины нет – на самом деле "западные партнеры поддерживают Украину и, в частности, те цели, которые стоят перед украинским правительством и украинскими гражданами".
Однако факты свидетельствуют, что именно руководство посольства США диктует украинскому министру здравоохранения, какую вакцину можно закупать, а какую – нельзя.
Посольство США вместе с международными финансовыми институтами стремятся взять под свой полный контроль антикоррупционные органы и суды в Украине.
Евроатлантическая интеграция, которую навязали Украине представители в первую очередь Соединенных Штатов Америки, является односторонней: евроатлантическое сообщество может влиять на Украину в любой момент и в любом объеме, а вот влияние Украины на страны НАТО отсутствует в принципе.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Министерства иностранных дел вручить ноту протеста представителю посольства Соединенных Штатов Америки ноту с требованием принести извинения за вмешательство во внутренние дела Украины и оскорбление парламента независимой Украины.
Также "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от МИД Украины вручить представителям США ноту с требованием принести официальные извинения за распространение дезинформации о якобы поставках радиолокационных систем "Кольчуга" в Ирак.
Уверены: если США считают Украину независимым и суверенным государством – они принесут официальные извинения, а задача нашего высокопрофессионального и служащего украинскому народу и интересам нашего государства МИДа – добиться принесения этих извинений.
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