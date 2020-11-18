Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил Европейский муниципальный банк помочь стране с выделением стране финансов на покупку вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

ЕИБ рассмотрит возможность перераспределения 50 млн евро, выделенных на развитие муниципальной инфраструктуры, на противодействие пандемии COVID-19 в Украине.

Будем благодарны за скорейшее рассмотрение вопроса по использованию средств по этой программе на закупку вакцины против COVID-19. Мы рассчитываем закупить эффективную и безопасную вакцину, которая будет иметь преквалификацию ВОЗ, чтобы провакцинировать часть населения как только появится такая возможность.

Ранее мы писали, что США помогут Украине получить вакцину от COVID-19. Таких договоренностей достигли во время телефонного разговора главы Минздрава двух стран.