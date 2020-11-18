Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, сколько будет стоить вакцина от коронавируса для Украины. Так, одна доза обойдется в семь долларов. А курс вакцинации, состоящий из введения двух доз - 14 долларов.

Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Поэтому этого количества хватит для вакцинации четырех миллионов украинцев.

"Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы - 14 долларов", - сказал Ляшко.

Ранее COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса.