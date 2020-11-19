Клички Трамп и Обама стали самыми популярными для питомцев россиян [ Редактировать ]
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В России составили рейтинг политиков, именами которых называют собак члены Российской кинологической федерации. В топе оказались президент США Дональд Трамп и бывший американский лидер Барак Обама - пишет РБК.
В честь Трампа назвали 72 собаки, среди которых есть как немецкие овчарки, так и чихуахуа и шпицы. Кличку в честь Барака Обамы носят 39 животных. При этом в честь победившего на выборах главы США Джо Байдена россияне не назвали ни одного питомца.
Среди российских политиков у собаководов самым популярным стал глава Роснано Анатолий Чубайс, в честь которого назвали 32 собаки.
Также в России питомцы получают имена: канцлера Германии Ангелы Меркель (13 собак), экс-президента РФ Бориса Ельцина (10 собак), главы РФ Владимира Путина (восемь собак), президента Франции Эммануэля Макрона (три собаки) и бывших лидеров Советского Союза Леонида Брежнева и Иосифа Сталина (по две собаки).
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