Под Одессой турки-дальнобойщики устроили кровавые разборки на ножах (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Одесской области задержан гражданин Турецкой республики, который изрезал ножом своего соотечественника. Об этом сообщает в Telegram Департамент уголовного розыска Нацполиции.
18 ноября на "102" сообщили об окровавленном мужчине вблизи паромной переправы в Овидиопольском районе Одесской области, который обратился к людям за помощью.
Как выяснили правоохранители, ЧП произошло на автостоянке грузового транспорта в поселке Малодолинское, где турки, работающие дальнобойщиками, остановились на ночь. Свою встречу они решили отметить алкоголем.
В ходе пьянки 40-летний гражданин Турции повздорил со своим 50-летним коллегой. Соотечественники вроде помирились, но позднее более молодой оппонент вызвал своего более старшего визави на "мужской разговор".
В ходе драки он ударил своего противника ножом в шею, в результате чего повредил мышцы и перебил заднюю ушную артерию и вену.
Раненый добрался до ближайшего кафе, персонал которого вызвал ему "скорую". Мужчину доставили в больницу и прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Оперативники быстро установили местонахождение преступника. Иностранец задержан, решается вопрос об его содержании под стражей.
Действия злоумышленника квалифицировали как покушение на убийство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что под Одессой сын зарезал отца и мать из-за упреков в безделье.
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