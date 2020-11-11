В Одесской области 20-летний парень зарезал мать и тяжело ранил отца из-за упреков в безделье. Об этом сообщает областная полиция.

Паренек спланировав все заранее и предварительно наточил нож.

Отпрыск дождался, когда родители уснут, а потом зашел к ним в комнату и стал резать спящих прямо в постели. Раненые мать и отец едва смогли отбиться и вытолкать сына из дома. Они заперлись, вызвали скорую и полицию.

Неугомонный отпрыск выбил окно, влез в дом и снова набросился с ножом на родителей. В общей сложности он нанес им порядка 15-ти ножевых ударов в живот и грудь, после чего сбежал.

45-летнего мужчину и его 46-летнюю супругу госпитализировали. Женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Мужчина остается в крайне тяжелом состоянии.

Полицейские разыскали и задержали убийцу в деревне у реки Днестр, где он пытался спрятаться.

Парень признался, что давно вынашивал намерение избавиться от родителей из-за того, что те "не давали ему деньги" и называли "бездельником".

За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что под Сумами мать-алкоголичка утопила младенца в выгребной яме.