Под Одессой забор чуть не убил мужчину (фото 18+) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины в Одесской области
В Одесской области в селе Фонтанке-2 мужчина всего лишь хотел перелезть через забор, а в итоге чуть не отправился на тот свет. Об этом сообщает областная служба чрезвычайных ситуаций.ГСГС
Забор проткнул ему ногу и тот без сознания на нем повис.
Утром 18 ноября в Службу Спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Фонтанка-2 на улице Степная, 20, нужна помощь работникам скорой медицинской помощи.
Как оказалось, мужчина пытался перелезть через забор, однако не удержал равновесие и проткнул острым шипом бедро. От шока и кровопотери "паркурщик" потерял сознание и висел на заборе, пока его не заметили прохожие.
Спасатели с помощью бензореза срезали забор, сняли бедолагу и передали врачам скорой медицинской помощи. Без сознания его доставили в приемное отделение Одесской областной клинической больницы. Диагноз - рваная рана бедра, состояние здоровья оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что в Одессе водитель "влетел" в забор и протаранил авто полиции.
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