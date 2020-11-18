Мужчина пытался перелезть через забор и проткнул острым шипом бедро Источник: ГСЧС Украины в Одесской области

В Одесской области в селе Фонтанке-2 мужчина всего лишь хотел перелезть через забор, а в итоге чуть не отправился на тот свет. Об этом сообщает областная служба чрезвычайных ситуаций.ГСГС

Забор проткнул ему ногу и тот без сознания на нем повис.

Утром 18 ноября в Службу Спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Фонтанка-2 на улице Степная, 20, нужна помощь работникам скорой медицинской помощи.

Как оказалось, мужчина пытался перелезть через забор, однако не удержал равновесие и проткнул острым шипом бедро. От шока и кровопотери "паркурщик" потерял сознание и висел на заборе, пока его не заметили прохожие.

Спасатели с помощью бензореза срезали забор, сняли бедолагу и передали врачам скорой медицинской помощи. Без сознания его доставили в приемное отделение Одесской областной клинической больницы. Диагноз - рваная рана бедра, состояние здоровья оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Одессе водитель "влетел" в забор и протаранил авто полиции.