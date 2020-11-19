Открытие пунктов пропуска на Донбассе: что решили в ТКГ [ Редактировать ]
В четверг, 19 ноября, на внеочередном заседании гуманитарной подгруппы Техсторонней контактной группы обсудили разблокирование работы контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
В ходе переговоров удалось согласовать технические детали разблокирования работы КПВВ "Золотое" и "Счастье".
К сожалению, несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ, провести заседание политической и безопасностной подгрупп российская сторона отказалась.
Следующее заседание ТКГ планируется на 24-25 ноября.
Ранее сообщалось, что Украина предлагает созвать внеочередное заседание ТКГ. Главными темами предложили обмен пленными и разблокирование работы КПВВ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 13 ноября, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подготовила дополнения к плану по урегулированию ситуации на Донбассе
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал заявление
Власти разработали "План совместных шагов", который предусматривает полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе
Заявления экс-министра финансов Игоря Уманского с критикой распределения средств фонда по борьбе с Сovid-19 и его последствиями могут быть связаны с политическими амбициями бывшего чиновника
В четверг, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в больнице "Феофания", где проходит лечение от коронавируса, провел видеовстречу с послами стран Большой семерки (G7) и Евросоюза