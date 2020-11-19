В четверг, 19 ноября, на внеочередном заседании гуманитарной подгруппы Техсторонней контактной группы обсудили разблокирование работы контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

В ходе переговоров удалось согласовать технические детали разблокирования работы КПВВ "Золотое" и "Счастье".

К сожалению, несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ, провести заседание политической и безопасностной подгрупп российская сторона отказалась.

Следующее заседание ТКГ планируется на 24-25 ноября.

Ранее сообщалось, что Украина предлагает созвать внеочередное заседание ТКГ. Главными темами предложили обмен пленными и разблокирование работы КПВВ.

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