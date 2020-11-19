Украина в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обратилась к российской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ. Темами заседания предлагают: разблокирование работы КПВВ и обмен пленными.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Украинская сторона надеется на понимание российской стороной степени ответственности за срыв нормандских договоренностей.

"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам", - говорится в заявлении.

Глава Украинской делегации Леонид Кравчук также призвал вернуть домой к новогодним праздникам всех взаимно удерживаемых лиц.

Ранее в ТКГ назвали дату встречи в "нормандском формате".