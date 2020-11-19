Украина предлагает созвать внеочередное заседание ТКГ [ Редактировать ]
Украина в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обратилась к российской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ. Темами заседания предлагают: разблокирование работы КПВВ и обмен пленными.
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Украинская сторона надеется на понимание российской стороной степени ответственности за срыв нормандских договоренностей.
"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам", - говорится в заявлении.
Глава Украинской делегации Леонид Кравчук также призвал вернуть домой к новогодним праздникам всех взаимно удерживаемых лиц.
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