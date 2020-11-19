Справу про вибори затягують у Конгресі. Республіканці вимагають почати слухання щодо ймовірних порушень. "Зволікають навмисно", - заявляють у Байдена, процес передання влади якому ніяк не може початися. У чому чинний президент звинувачує противника? І чому не здається?

"Вибори вже минули - забудьте": це не про Америку. Дональд Трамп вимагає перевірок щоразу в нових містах і штатах. Черговий крок: домігся перерахунку голосів у двох округах у Вісконсині. І ось чому.

Уявіть: наступного дня після виборів, приблизно о четвертій ночі, комісії підраховують бюлетені, Трамп лідирує, маючи 51 відсоток. І раптом... з'являються відразу 143 тисячі голосів за Байдена!

Подивіться на графік, який Трамп розмістив на своїй сторінці у Facebook: у нього він плавний, а в Байдена посеред ночі один різкий стрибок - аномалія, яку чинний президент пояснює так:

За Байдена вкидають 143 тисячі голосів о третій сорок дві ранку, коли розуміють, що він серйозно програє. Це неймовірно!

Штаб політика-республіканця виділив тепер три мільйони доларів владі двох округів цього штату - щоб за ці гроші провести перерахунок. Але навіть якщо повірити, що бюлетені вкинули - розрізнити їх тепер нереально, вони всі змішані. І розрив між Байденом і Трампом у цьому штаті - понад 20 тисяч голосів, "відсудити" їх не вдасться.

Ось чому конгресмени-однопартійці Трампа вимагають проведення термінових конгресових слухань. Одразу у двох комітетах: юридичному та наглядовому. Але в Палаті представників у демократів більшість, голови комітетів - їхні люди, тому запит навряд чи задовольнять, адже це ще більше затягне процес передання влади в країні.

Демократи заявляють: нічого тут обговорювати! Кількість голосів, поданих за Байдена, наближається до вісімдесяти мільйонів, це буде новий рекорд в історії Сполучених Штатів, стільки навіть в Обами не було! Наполягають: команді переможця вже зараз повинні почати передавати папери, таємниці, владу і повноваження. Але Білий дім гальмує процес.

В уряді вкотре заявляють: робитимуть це лише після того, як скромна бюрократична структура зі складною назвою "Управління з надання послуг загального профілю" - не виизнає Байдена обраним президентом. Зазвичай це була формальність, просто підпис на паперах, це управління нічого не вирішує. Але в законі не зазначені терміни - коли саме це зобов'язані зробити. Отже, чиновники Трампа і зволікають, скільки можуть.

Підсумки голосування Конгрес має затвердити лише 6го січня, так було завжди. Тож, схоже, команда Трампа спробує тягнути й весь початок зими - і все, щоб нові керівники від Байдена якомога довше не змогли отримати ключі від Білого дому та решти міністерств і відомств.