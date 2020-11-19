Что нельзя делать перед сном/ Фото: 5.ua

Улучшить качество сна можно несколькими способами. Врачи назвали 5 вещей, которые категорически запрещено делать перед сном, сообщает newsyou.info.

В первую очередь, врачи-сомнологи рекомендуют не перенапрягать центральную нервную систему (ЦНС) перед сном. Ее активность повышается, когда человек страдает от стресса или воспринимает тревожную информацию.

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Поэтому нужно ограничить просмотр новостей, отказаться от разгоряченных разговоров и не выполнять в кровати какую-либо работу.

Кроме того, пробежки в темное время суток не улучшают качество ночного отдыха. Совсем наоборот – выработка адреналина мешает организму расслабиться. По этой же причине нельзя пить кофе или алкоголь.

Еще одним фактором, который вредит архитектуре сна, является яркий свет. При его воздействии в мозге сдерживается синтез мелатонина: гормона, помогающего уснуть. Медики говорят, что людям необходимо отключать любые источники освещения, а также не пользоваться смартфонами до позднего вечера.

Наконец, хорошо выспаться можно лишь в том случае, если придерживаться определенной диеты. Вредная и жирная пища стимулирует работу ЖКТ и держит организм в напряжении.

Ранее мы писали о том, что категорически нельзя есть перед сном. Также сообщалось, какая поза для сна самая вредная для здоровья.