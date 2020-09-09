Какая поза для сна самая вредная для здоровья [ Редактировать ]
Ученые из США выяснили, как поза для сна является самой вредной для здоровья. Об этом сообщает Bustle.
По мнению специалистов, сон на животе негативно сказывается на здоровье.
Данная поза является вредной потому, что, по словам медиков, спать необходимо так, чтобы голова и шея могли свободно поворачиваться, поскольку это обеспечивает свободное дыхание. А дышать полной грудью, лежа на животе, практически невозможно.
Кроме того, в этой позе затекают мышцы шеи, что плохо влияет на сосуды. Также сон на животе негативно влияет на здоровье спины.
Ученые настоятельно рекомендуют избавиться от привычки засыпать на животе. Если же избежать этого не удается, то для уменьшения напряжения мышц спины следует положить под живот подушку.
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