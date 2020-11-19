"Обласні очільники умисно викривляють статистику захворюваності на COVID-19 у Дніпрі", - заступник міського голови [ Редактировать ]
Недостовірна ковідна статистика. У Дніпрі обласні чиновники подають у МОЗ неправдиві дані щодо кількості хворих. Принаймні про це заявив заступник міського голови Дніпра. Мовляв, за їхніми даними, в місті три сотні нових випадків, хоча обласні чиновники подають - аж 600!
Для чого це роблять - поки що не зрозуміло. За версією міської влади, ймовірно, це пов'язано з можливими фінансовими махінаціями із ПЛР-тестуванням.
Андрій Бабський, заступник міського голови Дніпра, директор департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради:
Швидше всього є фінансова складова є політична складова і думаю, що йдуть якісь підтасовки махінації, тому статистика не видається, статистика підробляється. Вони загубили 4 тис пацієнтів, котрі вже одужали і таким чином передають цю інформацію в МОЗ, вводячи в оману керівництво країни для прийняття важливих рішень у боротьбі з COVID-19.
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