Недостовірна ковідна статистика. У Дніпрі обласні чиновники подають у МОЗ неправдиві дані щодо кількості хворих. Принаймні про це заявив заступник міського голови Дніпра. Мовляв, за їхніми даними, в місті три сотні нових випадків, хоча обласні чиновники подають - аж 600!

Для чого це роблять - поки що не зрозуміло. За версією міської влади, ймовірно, це пов'язано з можливими фінансовими махінаціями із ПЛР-тестуванням.

Андрій Бабський, заступник міського голови Дніпра, директор департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради: