Решение о судьбе заключительного матча в группе Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины не будет вынесено 20 ноября, как об этом сообщалось ранее. Стороны до понедельника, 23 ноября, должны предоставить письменные объяснения по несостоявшейся игре в Люцерне.

Об этом сообщает Футбол 24.

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА после подробного изучения всех имеющихся материалов должен принять окончательное решение уже на следующей неделе.

Украинская сторона должна добавить к делу результаты тестов своей делегации, которые команда сдала после возвращения в Киев.

Матч последнего тура не состоялся из-за решения медицинских органов Люцерна, где должна была состояться игра, отправить всю сборную Украины на карантин. Хотя команда Андрея Шевченко была готовы сыграть, ибо имела в составе более 13 футболистов с негативным тестом на коронавирус.

Ранее мы писали, что сборная Украины по футболу возвращается из Швейцарии.