Партия "Мира и развития" заявила об исключении из своих рядов Нели Штепы и угрожает лишить ее мандата депутата Славянского горсовета за поддержку Павла Придворова на выборах мэра Славянска.

"Олигархи и их приспешники, которые стоят за Вадимом Ляхом и хотят грабить Славянск еще пять лет накинулись на меня со всей своей сворой. Я сделала абсолютно осознанный выбор, поддержав Павла Придворова. Я шла в политику не за мандатом, и не надо пугать тем, что вы его у меня отберете. Я шла в политику для того, чтобы реализовывать те программы, которые мною наработаны. При мне Славянск развивался, и я знаю, как вместе с Придворовым восстановить город, защитить людей и реализовать себя как управленца", - заявила Неля Штепа.



Она также отметила, что видит и знает, как исправить ситуацию в городе.



"Еще 5 лет с Ляхом город просто не выдержит. Мне болит за наш Славянск! Поэтому я призываю всех прийти и поддержать Придворова 22 ноября. Нельзя продаться за деньги олигархам, продать будущее нашего города и поддаться на их провокации. Призываю всех прийти на выборы и проголосовать за Павла Придворова", - отметила Неля Штепа.