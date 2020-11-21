Президент США Дональд Трамп будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20). Он пройдет 21 и 22 ноября в Саудовской Аравии онлайн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации главы государства.

Трамп планирует участвовать в саммите оба дня.

Речь на ней, как и на внеочередном заочном заседании "Большой двадцатки" в марте, снова пойдет о всемирном кризисе, вызванном коронавирусом.

Кризис этот еще в самом разгаре. К саммиту G20 эксперты из Эр-Рияда подсчитали, что важнейшие промышленно развитые государства, Евросоюз и страны с переходной экономикой уже выделили умопомрачительную сумму в 11 триллионов долларов на поддержку хозяйственной конъюнктуры.

Ранее Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США.