Трамп станет участником в саммите G20 [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп будет участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20). Он пройдет 21 и 22 ноября в Саудовской Аравии онлайн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации главы государства.
Трамп планирует участвовать в саммите оба дня.
Речь на ней, как и на внеочередном заочном заседании "Большой двадцатки" в марте, снова пойдет о всемирном кризисе, вызванном коронавирусом.
Кризис этот еще в самом разгаре. К саммиту G20 эксперты из Эр-Рияда подсчитали, что важнейшие промышленно развитые государства, Евросоюз и страны с переходной экономикой уже выделили умопомрачительную сумму в 11 триллионов долларов на поддержку хозяйственной конъюнктуры.
Ранее Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США.
по теме
Дедалі менше шансів. Верховний суд Пенсильванії відхилив позов команди Трампа щодо виборів. А це означає - у нього практично не залишається варіанту відсудити перемогу
Дедалі більше республіканців закликають Дональда Трампа надати Джо Байдену доступ до щоденних звітів розвідки
Действующий президент США Дональд Трамп сделал щавление
В одном из ключевых американских штатов Джорджии полностью пересчитают голоса на президентских выборах
Дональд Трамп найближчим часом подасть 10 позовів щодо підрахунку голосів, а підкріпити юридичні дії своєї команди вирішив проведенням масових мітингів