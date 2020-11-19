Трамп не готовится к саммиту G7 [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп не планирует проводить очный саммит G7 до конца этого года. Работы над подготовкой саммита не ведутся. Об этом сообщило агентство Reuters.
По их данным, Трамп до сих пор так и не принял окончательного решения о проведении саммита, хотя остается не так много времени до того, как он должен передать власть победителю на президентских выборах в США Джо Байдену.
Три дипломатических источника заявили, что администрация Трампа не объявила о сроках или повестке дня возможного саммита G7. Хотя онлайн-встреча еще возможна, работа над каким-либо совместным заявлением не велась. Этот процесс обычно занимает несколько месяцев.
Ранее Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США.
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