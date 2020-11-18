Президент США Дональд Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Криса Кребса. Об этом он написал в своем Twitter.

Действующий глава Белого дома отметил, что последнее заявление Кребса о выборах президента в США было очень недостоверным.

По его словам, на выборах имели место быть "массовые нарушения и мошенничество, в том числе голосование умерших людей".

Крис Кребс был уволен с должности главы агентства по кибербезопасности и инфраструктуре.

Ранее Трамп высказался о будущей администрации президента.