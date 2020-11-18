Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Криса Кребса. Об этом он написал в своем Twitter.
Действующий глава Белого дома отметил, что последнее заявление Кребса о выборах президента в США было очень недостоверным.
По его словам, на выборах имели место быть "массовые нарушения и мошенничество, в том числе голосование умерших людей".
Крис Кребс был уволен с должности главы агентства по кибербезопасности и инфраструктуре.
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