Штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена. Он набрал на 12 670 голосов больше. Об этом сообщает GBP.

Джорджия - один из ключевых штатов на выборах. Победа в нем приносит 16 голосов выборщиков.

Сегодня офис госсекретаря Джорджии утвердил результаты выборов 3 ноября 2020 года.

Губернатор американского штата Джорджии Брайан Кемп заверил итоги выборов, хотя и заявил о "значительных ошибках", допущенных при голосовании. Джо Байден получил 2 474 507 голосов, Дональд Трамп - 2 461 837.

Ранее Байден опередил Трампа в Джорджии.

Также сообщалось, что Трамп требует остановки подсчета голосов.

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