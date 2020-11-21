В Джорджии официально объявили победу Байдена [ Редактировать ]
Штат Джорджия сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена. Он набрал на 12 670 голосов больше. Об этом сообщает GBP.
Джорджия - один из ключевых штатов на выборах. Победа в нем приносит 16 голосов выборщиков.
Сегодня офис госсекретаря Джорджии утвердил результаты выборов 3 ноября 2020 года.
Губернатор американского штата Джорджии Брайан Кемп заверил итоги выборов, хотя и заявил о "значительных ошибках", допущенных при голосовании. Джо Байден получил 2 474 507 голосов, Дональд Трамп - 2 461 837.
Ранее Байден опередил Трампа в Джорджии.
Также сообщалось, что Трамп требует остановки подсчета голосов.
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