"Через две недели заболеваемость коронавирусом пойдет на спад" - Минздрав [ Редактировать ]
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Минздраве ожидают, что карантин выходного дня поможет остановить "ураганный темп" роста заболеваемости коронавирусом. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
Ожидается, что заболеваемость пойдет на спад уже через две недели.
По словам министра, целью введенного карантина является остановка на сегодняшних цифрах, то есть на 11-12 тысячах новых больных ежедневно.
Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежедневной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней - это в среднем инкубационный период.
Степанов также отреагировал на прогноз НАН Украины по уровню заболеваемости до конца ноября. Он пояснил, что ученые, делая прогноз, отталкивались от сегодняшней динамики.
Мы работаем с НАН и СНБО. Мы делимся информацией. СНБО делает математическую модель. Но те расчеты они (НАН - ред.) делали исходя из динамики, которая у нас сегодня.
Ранее сообщалось, когда в Украине появится вакцина от COVID-19.
Также мы писали о том, что Pfizer заявила об успешном прохождении третьей фазы испытаний своей вакцины.
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