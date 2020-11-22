В субботу, 21 ноября, в Киеве на улице Михаила Гришка случилось происшествие. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, двое курьеров Glovo на мопедах выехали на встречную полосу, а когда водитель автомобиля им подал звуковой сигнал и не пропустил - догнали, перекрыли дорогу, избили машину и самого водителя.

На видеорегистраторе потерпевшего запечатлен тот "дебош", которые устроили курьеры.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда курьеры компании Glovo позволяют себе подобные выходки.

Ранее в Киеве курьер Glovo совершил "наглое" преступление.