Власти Великобритании обсуждают возможность введения "ковидных паспортов" для того, чтобы знать кто вакцинировался от коронавируса нового типа. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники в правительстве королевства.

По данным издания,о соответствующем решении может объявить уже в понедельник в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Такая мера позволит обладателям нового документа более свободно перемещаться по стране, в том числе совершать рабочие командировки, чем тем, кто откажется от вакцинации.

Стоит отметить, что в ходе своего выступления перед законодателями глава британского правительства также проинформирует о завершении со 2 декабря национального карантина в Англии и возврата к системе локальных ограничений, но с учетом введения более жестких мер в большем количестве городов.

При этом, как указала газета, в конце декабря правительство все же разрешит британцам собираться небольшими компаниями для празднования Рождества, однако затем строгие меры будут возвращены и продолжат действовать вплоть до начала весны, когда станет возможной массовая вакцинация жителей.

Напомним, ранее появилась реальная цена на вакцину от коронавируса.