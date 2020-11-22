Стоимость одной дозы вакцины от коронавируса американской компании Modrna будет составлять от 25 до 37 долларов. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Такая цена считается нормальной, так как системы здравоохранения тратят намного большие средства на помощь "тяжелому" пациенту с коронавирусной инфекцией.

Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится лечение пациента, когда у него развивается тяжелая форма COVID-19.

Отмечается, что до конца года планируется производство 20 млн доз вакцины, но в Европу в этот период будет поставлена только небольшая часть.

Читайте также, в ВОЗ заявили, что ни одна вакцина от коронавируса не прошла регистрацию. На финальной стадии разработки находятся четыре образца препарата.