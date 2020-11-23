Победитель чемпионата мира по теннису Фото: twitter.com

Российский теннисист Даниил Медведев в сложном противостоянии обыграл австрийца Доминика Тима в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте турнира.

Третий номер рейтинг-листа ATP, Тим в полуфинале победил первую ракетку мира Новака Джоковича, а Медведев выбил из турнира 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля.

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После этой блестящей победы россиянин справился в решающем матче с австрийским спортсменом. Встреча прошла 22 ноября в Лондоне. Соперники сыграли три сета со счетом 4:6, 7:6, 6:4. Игра длилась 2 часа и 42 минуты.

24-летний Медвевев стал первым россиянином, выигравшим турнир за 11 лет. В 2009 победителем Итогового турнира ATP стал Николай Давыденко.

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