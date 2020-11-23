Россиянин Медведев выиграл теннисный чемпионат мира [ Редактировать ]
Российский теннисист Даниил Медведев в сложном противостоянии обыграл австрийца Доминика Тима в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте турнира.
Третий номер рейтинг-листа ATP, Тим в полуфинале победил первую ракетку мира Новака Джоковича, а Медведев выбил из турнира 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля.
После этой блестящей победы россиянин справился в решающем матче с австрийским спортсменом. Встреча прошла 22 ноября в Лондоне. Соперники сыграли три сета со счетом 4:6, 7:6, 6:4. Игра длилась 2 часа и 42 минуты.
24-летний Медвевев стал первым россиянином, выигравшим турнир за 11 лет. В 2009 победителем Итогового турнира ATP стал Николай Давыденко.
Ранее мы писали о том, как футболист "Динамо" забил супергол.
по теме
Пандемія продовжує вносити корективи у життя усього світу
У стрибку через усе місто. Таке нині роблять трейсери. Хто вони такі, і що це за нове дозвілля
Звездный футболист Лионель Месси прокоментировал слова бывшего агента его одноклубника
У світі за минулу добу підтверджено понад півмільйона нових випадків коронавірусу. Загалом кількість інфікованих від початку епідемії вже перетнула позначку 55 мільйонів
Підкорити Гімалаї у пам'ять про тих, хто не пережив ускладнення від коронавірусу. Таку мету поставив перед собою, 81-річний альпініст із Іспанії