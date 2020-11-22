"Лучше Месси": футболист "Динамо" забил супергол (видео) [ Редактировать ]
Киевское "Динамо" U-19 провело гостевой матч юношеского чемпионата Украины с командой "Ингулец" U-19. Встреча, проходившая на стадионе имени Александра Поворознюка, завершилась со счетом 2:4 в пользу киевской команды. Победный гол в матче записал в свой актив полузащитник Юрий Тлумак. Пишет isport.ua
Cтоит отметить, что победный гол в матче записал в свой актив полузащитник Юрий Тлумак. При счете 2:2 динамовец решился на сольный проход, находясь на фланге, он промчался по "бровке", не замечая соперников, проник в чужую штрафную, попутно обыграв еще нескольких оппонентов, а затем точно пробил в ближний угол обалдевшего от такой наглости вратаря хозяев.
В сети данное взятие ворот сравнили со слаломными проходами Лионеля Месси в лучшие годы.
Стоит отметить, что 18-летний Юрий Тлумак является воспитанником львовского футбола, а в прошлом сезоне он даже успел дебютировать за Карпаты в УПЛ. По окончании сезона 2019/20 хавбек перешел в Динамо.
Как ранее сообщалось, Украина завоевала медаль чемпионата Европы по дзюдо.
по теме
Команда проведет матч 21 ноября
Еще три футболиста сборной Украины заразились коронавирусом
Восемь футболистов команды "Динамо" получили результаты тестов на коронавирус
Таким образом в составе киевлян - 12 инфицированных футболистов