Киевское "Динамо" U-19 провело гостевой матч юношеского чемпионата Украины с командой "Ингулец" U-19. Встреча, проходившая на стадионе имени Александра Поворознюка, завершилась со счетом 2:4 в пользу киевской команды. Победный гол в матче записал в свой актив полузащитник Юрий Тлумак. Пишет isport.ua

Cтоит отметить, что победный гол в матче записал в свой актив полузащитник Юрий Тлумак. При счете 2:2 динамовец решился на сольный проход, находясь на фланге, он промчался по "бровке", не замечая соперников, проник в чужую штрафную, попутно обыграв еще нескольких оппонентов, а затем точно пробил в ближний угол обалдевшего от такой наглости вратаря хозяев.

В сети данное взятие ворот сравнили со слаломными проходами Лионеля Месси в лучшие годы.

Стоит отметить, что 18-летний Юрий Тлумак является воспитанником львовского футбола, а в прошлом сезоне он даже успел дебютировать за Карпаты в УПЛ. По окончании сезона 2019/20 хавбек перешел в Динамо.

Как ранее сообщалось, Украина завоевала медаль чемпионата Европы по дзюдо.