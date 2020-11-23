Европейский союз решил привлечь роботов к дезинфекции помещений больниц. Европейская комиссия согласовала закупку 200 дезинфицирующих роботов, передает пресс-служба Еврокомиссии.

Для закупки роботов выделили специальный бюджет: около 12 млн евро. Роботов разделят между странами Европейского союза. Их купят и доставят в европейские больницы уже в ближайшие недели.

Как поясняют в ЕК, эти роботы должны помочь уменьшить распространение коронавируса. Роботы в течение 15 минут будут с помощью ультрафиолета дезинфицировать больничные палаты, а процесс будет контролироваться оператором, который будет находиться за пределами этого помещения.

"Мы работаем, чтобы защитить наших граждан. Сейчас мы размещаем дезинфицирующих роботов в больницах, чтобы наши граждане могли воспользоваться этой потенциально спасительной технологией", - подчеркнул еврокомиссар Тьери Бретон.

Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca будет доступна бедным странам.