В ЕС привлекут роботов к дезинфекции больниц [ Редактировать ]
Европейский союз решил привлечь роботов к дезинфекции помещений больниц. Европейская комиссия согласовала закупку 200 дезинфицирующих роботов, передает пресс-служба Еврокомиссии.
Для закупки роботов выделили специальный бюджет: около 12 млн евро. Роботов разделят между странами Европейского союза. Их купят и доставят в европейские больницы уже в ближайшие недели.
Как поясняют в ЕК, эти роботы должны помочь уменьшить распространение коронавируса. Роботы в течение 15 минут будут с помощью ультрафиолета дезинфицировать больничные палаты, а процесс будет контролироваться оператором, который будет находиться за пределами этого помещения.
"Мы работаем, чтобы защитить наших граждан. Сейчас мы размещаем дезинфицирующих роботов в больницах, чтобы наши граждане могли воспользоваться этой потенциально спасительной технологией", - подчеркнул еврокомиссар Тьери Бретон.
Ранее сообщалось, что вакцина AstraZeneca будет доступна бедным странам.
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