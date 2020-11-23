У Києво-Печерській Лаврі вшанували пам'ять Предстоятеля УПЦ Митрополита Володимира [ Редактировать ]
Сьогодні виповнюється 85 років від Дня народження спочилого Предстоятеля Української Православної Церкви, Митрополита Володимира. У Києво-Печерській Лаврі провели панахиду на могилі предстоятеля.
Митрополит Володимир народився 23 листопада 1935 року на Хмельниччині, у селі Марківці Летичівського району. Очолював Українську Православну Церкву з 1992 по 2014 роки. Завершив свій земний шлях 5 липня 2014-го року.
Сьогодні, у день народження Предстоятеля Української Православної Церкви, помолитися за упокій його душі прийшли десятки вірян.
Митрополит Онуфрій, Предстоятель Української Православної Церкви:
Ми з любов'ю згадуємо і труди, і подвиги, і молитви його блаженства. І сьогодні, відзначаючи його 85 день народження, ми молилися Богові, щоб Господь упокоїв його душу в сєлєніях праведних.
Олег Карамазов, музикант, громадський діяч:
Я думаю, что та церковь, которую в наши современные дни, в дни независимости Украины была построена блаженнейшим митрополитом Владимиром и святыми отцами нашей церкви, - как раз и являет миру свидетельство, насколько в Украине духовное и христианское важно сегодня.
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