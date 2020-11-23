Сьогодні виповнюється 85 років від Дня народження спочилого Предстоятеля Української Православної Церкви, Митрополита Володимира. У Києво-Печерській Лаврі провели панахиду на могилі предстоятеля.

Митрополит Володимир народився 23 листопада 1935 року на Хмельниччині, у селі Марківці Летичівського району. Очолював Українську Православну Церкву з 1992 по 2014 роки. Завершив свій земний шлях 5 липня 2014-го року.

Сьогодні, у день народження Предстоятеля Української Православної Церкви, помолитися за упокій його душі прийшли десятки вірян.

Митрополит Онуфрій, Предстоятель Української Православної Церкви:

Ми з любов'ю згадуємо і труди, і подвиги, і молитви його блаженства. І сьогодні, відзначаючи його 85 день народження, ми молилися Богові, щоб Господь упокоїв його душу в сєлєніях праведних.

Олег Карамазов, музикант, громадський діяч: