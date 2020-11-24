Минздрав готовит правовую базу для отслеживания людей с COVID-19 [ Редактировать ]
Максим Степанов заявил, что Минздрав Украины готовит изменения в законодательство, чтобы ввести в действие приложение по отслеживанию больных COVID-19, так как эффективность его работы показали страны Азии. Об этом министр здравоохранения Украины заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина"
Степанов отметил, чтобы заработало данное приложение, необходимо подготовить серьезную правовую базу.
Мы будем готовить эти изменения и обсуждать с вами, когда будет сформирована концепция отслеживания больных COVID-19. Но я хочу подчеркнуть, что это работало исключительно в азиатских странах, но с точки зрения эпидемиологии, это правильно
Стоит отметить, что ранее Денис Шмыгаль представил пять основных цифровых решений, направленных на борьбу с COVID-19, которые скоро начнут действовать.
Речь идет о:
- цифровизации и централизации сбора информации о факта и подозрениях и случаях инфекционных заболеваний
- совершенствовании мобильного приложения "Дій вдома" с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции
Напомним, ранее Степанов заявил, что говорить об эффективности карантина выходного дня можно будет не ранее 1 декабря.
Читайте также, Зелеский рассказал, как предотвратить полный локдаун в Украине.
по теме
Медична система України має свою межу, тому українцям варто докладати всіх зусиль і дотримуватися карантинних правил
Пацієнти скаржаться на дефіцит кисню - його дають лише 15 хвилин на день
Пацієнти скаржаться, що кисень дають лише по 15 хвилин на день, втім в МОЗ заявляють: цю ситуацію намагаються виправляти
У МОЗ вкотре зауважили: ситуація з коронавірусом в Україні дуже напружена
У МОЗ роз'яснили умови введеної напередодні заборони на планові операції - стосуватиметься вона не всіх пацієнтів