Максим Степанов заявил, что Минздрав Украины готовит изменения в законодательство, чтобы ввести в действие приложение по отслеживанию больных COVID-19, так как эффективность его работы показали страны Азии. Об этом министр здравоохранения Украины заявил в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина"

Степанов отметил, чтобы заработало данное приложение, необходимо подготовить серьезную правовую базу.

Мы будем готовить эти изменения и обсуждать с вами, когда будет сформирована концепция отслеживания больных COVID-19. Но я хочу подчеркнуть, что это работало исключительно в азиатских странах, но с точки зрения эпидемиологии, это правильно

Стоит отметить, что ранее Денис Шмыгаль представил пять основных цифровых решений, направленных на борьбу с COVID-19, которые скоро начнут действовать.

Речь идет о:

цифровизации и централизации сбора информации о факта и подозрениях и случаях инфекционных заболеваний

совершенствовании мобильного приложения "Дій вдома" с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции

Напомним, ранее Степанов заявил, что говорить об эффективности карантина выходного дня можно будет не ранее 1 декабря.

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