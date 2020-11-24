Стоимость одного биткоина составила 19 тысяч долларов. Об этом сообщает CoinDesk.

В ходе торговой сессии валюта подорожала уже на 4,25%, в пике достигая отметки в $19 231. Столь высокий скачок стоимости регистрировался в 2017 году.

Отмечается, что общая стоимость рыночной капитализации биткоина равняется свыше 356 миллиардов долларов.

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