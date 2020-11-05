Курс биткоина перевалил за психологическую отметку [ Редактировать ]
Стоимость криптовалюты биткоина равняется 15 304 долларам. Об этом сообщает CoinDesk.
Таким образом, цена криптовалюты впервые с 9 января 2018 года превысила психологический уровень в 15 тысяч долларов.
Отмечается, что по прогнозам аналитиков, биткоин растет на фоне оптимизма рынков и падения индекса доллара.
Читайте также, цена биткоина "взлетела" до рекордного максимума за 2020-й год. По мнению аналитиков, такой резкий перепад курса - это много для одного дня.
по теме
Такое решение приняли для поддержки гривны
Наименьшая цена черного золота зафиксирована у марки WTI
За последние сутки курс биткоин резко взлетел до максимума
В ведомстве прокомментировали возможное введение локдауна и назвали его последствия
По состоянию на 5 ноября розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились