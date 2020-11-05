Стоимость криптовалюты биткоина равняется 15 304 долларам. Об этом сообщает CoinDesk.

Таким образом, цена криптовалюты впервые с 9 января 2018 года превысила психологический уровень в 15 тысяч долларов.

Отмечается, что по прогнозам аналитиков, биткоин растет на фоне оптимизма рынков и падения индекса доллара.

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