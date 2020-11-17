На территории Государства Израиль начнется ужесточения карантинных ограничений, путем расширения зон ночного комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Населенные пункты "оранжевой" зоны будут подвергаться запрету на ночное передвижение людей по улицам и поднятия штрафов за нарушения режима карантина.

Отмечается, что в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах ученики 5-6 классов пойдут в школу с 24 ноября, 11-12 классов - с 1 декабря. Кроме того, в "зеленых" зонах откроются торговые центры под открытым небом. При этом, в курортный город Эйлат и пляж Мертвого моря будут работать для отдыхающих при предъявлении справки о прохождении теста на COVID-19.

Ранее мы писали, что в Израиле повысятся штрафы за нарушение карантинных ограничений. Законопроект передали на рассмотрение Кнессета.