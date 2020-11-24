Внаслідок пострілу ворожого снайпера сьогодні був поранений український військовий. Інцидент стався близько опівдня в передмісті Авдіївки. Бійця оперативно евакуювали до шпиталю, стан його здоров'я тяжкий. Про це повідомляє офіційна фейсбук-сторінка 72-ї окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців". Про підступні дії збройних формувань Російської Федерації було повідомлено представникам ОБСЄ.

Минулої доби окупанти знову гатили з мінометів. Із забороненої зброї 82-го калібру супротивник вів вогонь у районі Красногорівки під Донецьком. Загалом, за добу зафіксували чотири ворожих обстріли. Околиці Авдіївки та Водяного російські найманці атакували з гранатометів та стрілецької зброї. Вогню у відповідь українські солдати не відкривали.