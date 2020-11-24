"Не ждите дома по 5-10 дней": Ляшко сделал заявление о тестировании на коронаравирус [ Редактировать ]
Во вторник, 24 ноября, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что естирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в Украине остается основным методом диагностики COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, на сегодняшний день в стране хватает мощностей государственных лабораторий.
Мощности государственных лабораторий позволяют тестировать всех, кого направляют врачи. Не ждите дома с симптомами по 5-10 дней.
Он также призвал украинцев при первых признаках ОРВИ обращаться к врачу, а в случае отказа в проведении тестирования звонить на горячую линию 0800 60 20 19.
Ранее мы писали, что глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции.
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