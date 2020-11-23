"Вакцина положит конец пандемии" - ВОЗ [ Редактировать ]
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отреагировал на позитивные новости о продвижении в разработке вакцин он коронавируса. Гебреисус рассчитывает, что вакцина поможет положить конец пандемии COVID-19.
Об этом он заявил во время сегодняшнего брифинга в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.
"Благодаря последним положительным новостям по поводу испытаний вакцин свет в конце этого длинного темного туннеля становится ярче", - отметил глава ВОЗ.
Гебреисус надеется, что вакцина вместе с другими мерами поможет победить коронавирус.
"Сейчас имеется реальная надежда на то, что вакцины - в сочетании с другими опробованными и протестированными мерами в области общественного здравоохранения - помогут положить конец пандемии COVID-19", - добавил он.
Ранее в СНБО рассказали, когда вакцинируют всех украинцев от COVID-19.
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