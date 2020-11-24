У Маріуполі "антимасочники" побили пасажира тролейбуса через зауваження (відео) [ Редактировать ]
Менш переконливі аргументи - одягти маски - були у кондуктора тролейбуса з Маріуполя. Четверо молодиків на зауваження жінки - облаяли її. А коли один з пасажирів заступився за працівницю - хлопця відлупцювали.
Одного - били всі четверо - руками й ногами. Щоб угамувати зловмисників, люди викликали поліцію і вигнали буйну компанію з салону.
Пізніше правоохоронці всіх знайшли і відкрили кримінальне провадження. Кривдники записали відеоролик з вибаченнями.
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