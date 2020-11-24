Велика втрата для України. Олександр Дегтярьов, гендиректор Конструкторського бюро "Південне" помер через ускладнення після COVID-19.

Йому було 69. І майже все своє життя він присвятив бюро - починав звичайним інженером і дійшов до гендиректора. Останню посаду обіймав 10 років. За його керівництва КБ "Південне" перетворилося на справжній сучасний науково-технічний центр.

Більшу частину продукції якого постачають на експорт - у ЄС і США. Зокрема, завдяки йому відбувся спільний українсько-американський запуск ракети-носія "Антарес", яка доправляє вантажі на міжнародну космічну станцію.

Дегтярьова називають батьком вітчизняної космічної галузі. Прощання відбудеться у Дніпрі 26 листопада. Цей день у місті оголошено днем жалоби.