Гендиректор КБ "Південне" помер від COVID-19 [ Редактировать ]
Велика втрата для України. Олександр Дегтярьов, гендиректор Конструкторського бюро "Південне" помер через ускладнення після COVID-19.
Йому було 69. І майже все своє життя він присвятив бюро - починав звичайним інженером і дійшов до гендиректора. Останню посаду обіймав 10 років. За його керівництва КБ "Південне" перетворилося на справжній сучасний науково-технічний центр.
Більшу частину продукції якого постачають на експорт - у ЄС і США. Зокрема, завдяки йому відбувся спільний українсько-американський запуск ракети-носія "Антарес", яка доправляє вантажі на міжнародну космічну станцію.
Дегтярьова називають батьком вітчизняної космічної галузі. Прощання відбудеться у Дніпрі 26 листопада. Цей день у місті оголошено днем жалоби.
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