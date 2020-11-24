Министерство цифровой трансформации Украины работает над внедрением электронных больничных уже в 2021 году. Об этом в своем Facebook информирует пресс-служба ведомства.

Запуск е-больничных позволит не только отменить больничный как бумажную справку, что является элементом бюрократии, но и экономить время врачей и пациентов. Кроме того, это возможность быстро и эффективно оплачивать больничные без физических контактов, гарантировать обоснованность выплат и экономить государственные средства.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, электронные больничные будут представлены сразу в электронном виде - дублировать их в бумажном формате не нужно.

Это будет обычная форма в онлайн-системе, заполнение которой будет занимать несколько минут. После этого подписанный электронной подписью документ автоматически передается в другие государственные органы для выплат.

Для введения электронных больничных министерство цифровой трансформации совместно с министерством здравоохранения полностью перестраивают процесс получения больничного.

Запуск станет возможным благодаря полноценной интеграции электронного здравоохранения с системой Пенсионного фонда Украины и Фонда социального страхования Украины.

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