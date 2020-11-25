Загадковий моноліт виявили у штаті Юта. Металевий стовп два метри заввишки стоїть поміж скель у важко доступному місці. Його помітив із вертольота біолог, який досліджував там диких баранів.

Об'єкт нагадує реквізит фантастичного фільму. Місцева влада тримає розташування знахідки у таємниці, щоб не приваблювати туристів. І нагадує: встановлювати будь-що без дозволу чиновників заборонено всім, навіть іншопланетянам.