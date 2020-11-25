Біолог досліджував баранів та відкрив інопланетний моноліт [ Редактировать ]
Загадковий моноліт виявили у штаті Юта. Металевий стовп два метри заввишки стоїть поміж скель у важко доступному місці. Його помітив із вертольота біолог, який досліджував там диких баранів.
Об'єкт нагадує реквізит фантастичного фільму. Місцева влада тримає розташування знахідки у таємниці, щоб не приваблювати туристів. І нагадує: встановлювати будь-що без дозволу чиновників заборонено всім, навіть іншопланетянам.
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