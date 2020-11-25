Третій місяць без зарплати. Медики Воловецької лікарні на Закарпатті залишилися без засобів до існування. Медзаклад опорний, і після реформи отримує гроші від Національної служби здоров'я. Та з'ясувалося, що це копійки, яких не вистачає ні на що. Подробиці з'ясовувала Мар'яна Мартин.

Уже третій місяць ми не отримуємо заробітну плату, якщо зможете, допоможіть нам у вирішенні цієї проблеми.

Це колективне звернення до Кабміну лікарі Воловецької лікарні записали минулого тижня.

Оксана Родіонова, операційна медсестра КНП "Воловецька районна лікарня":

Ми забули, коли ми отримували аванс чітко, і заробітну плату ніхто ніколи не знає коли.

Медсестра Діана Халус на роботу їздить із сусіднього села. Щодня на дорогу витрачає 30 гривень.

Діана Халус, медсестра КНП "Воловецька районна лікарня":

Чоловіка маю, якби не чоловік - не знаю, може б кредит брала.

А от лікарю-анастезіологу, Володимиру - немає від кого чекати фінансової допомоги. Його дружина теж працює в лікарні. Подружжя наразі виживає за рахунок ковідних виплат, які отримує чоловік.

Володимир Кость, лікар-анестезіолог КНП "Воловецька районна лікарня":

Коли як - дають 5-10 тисяч, от так.

Загалом без грошей у Воловецькій лікарні 235 медпрацівників. За частину вересня гроші надійшли лише напередодні. І така ситуація тут щороку, - каже керівництво закладу, бо район - дотаційний. Медики сподівалися, що реформа покращить ситуацію. Лікарня отримала статус опорної. Та дива не сталося. Законтрактували тільки 4 медпакети.

Алла Попелич, заступник головного лікаря КНП "Воловецька районна лікарня":

Ми вже отримуємо з НЗСУ кошти за надану медичну послугу по укладеним пакетам. На початку квітня, коли ми вже уклали договір, ми вже бачили, що у нас уже буде дефіцит у фінансуванні.

І якщо раніше коштами на зарплату лікарів підтримували районні чи обласні чиновники - цього року допомоги, вочевидь, не буде. Адже реформа передбачає, що заклад має заробляти самостійно.

Іван Понзель, в. о. голови Воловецької районної адміністрації:

Єдиний вихід з цієї проблеми - це контрактувати пакети. Оптимізовувати там уже нікуди - тому, що це багатопрофільна опорна наша лікарня. буде сформована обласна рада, до них звернися, і районна Мукачівська рада.

Обласні чиновники ж переконують: винні в затримці зарплатні керівники лікарні. Голова обласної адміністрації звернувся в прокуратуру.

Катерина Хижняк, речниця Закарпатської обласної прокуратури:

Органами прокуратури розпочато кримінальне провадження його попередня правова кваліфікація це ч.1. ст. 175 ККУ. Тобто йдеться за безпідставну невиплату заробітної плати.

Фактично лікарня виявилася не готовою до медреформи. Щоб укласти договори на послуги з Нацслужбою здоров'я, необхідно відповідати низці вимог: мати обладнання та фахівців.

Лікарі кажуть, неодноразово просили допомоги, зокрема, забезпечити їх МРТ-апаратом, та наразі марно. І доки керівники думають над вирішенням проблеми, персонал лікарні почав звільнятися.