Імміграційна реформа, допомога постраждалим від коронавірусу та скасування указів Трампа щодо довкілля. Обраний президент США Джо Байден оголосив плани на перші сто днів. Також він пообіцяв не порушувати розслідувань проти свого попередника.

Тим часом Пентагон та Держдеп уже почали процес передачі повноважень. Зокрема, Адміністрація Трампа відкрила Байдену доступ до даних розвідки. Попри все сам чинний господар Білого дому досі не визнав поразки і продовжує судову тяганину.

Напередодні ж іще два штати - Міннесота і Невада - проголосили перемогу демократа. Загалом Джо Байден уже набрав понад 80 мільйонів голосів виборців - це абсолютний рекорд в історії США. Дональда Трампа підтримали - близько 74 мільйонів американців.