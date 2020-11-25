Во вторник, 24 ноября, "Зенит" в Риме уступил местному "Лацио" со счетом 1:3 и лишился шансов на выход из группы. Автором единственного гола в составе чемпиона России стал Артем Дзюба. После матча он заявил, что поражение было обидным.

"Прежде всего, надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать. По игре чувствуется, что с "Лацио" можно играть, и это обидно", - приводит слова Дзюбы сайт клуба.

По мнению нападающего, одной из проблем клуба в Лиге чемпионов стал менталитет.

"Посмотрите, как играют европейские команды: раскованно, ничего не боятся, все четко. Хотя они такие же люди, как и мы. Пока не изменим менталитет, так и будем бояться, зажиматься, пропускать, потом отыгрываться… Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция поменяется", - сказал он.

Дзюба отметил, что нашим клубам следует играть более компактно и агрессивно, включаться в игру надо с первой же секунды после стартового свистка.

Также он высказался относительно шансов на третье место в группе. "Шансы на Лигу Европы? Есть футбольное поле, на котором нужно решать вопросы. Мы обязаны сделать все, чтобы побороться за евровесну", - сказал Дзюба.

Как ранее сообщалось, капитан сборной России по футболу Артема Дзюбы попал в секс-скандал.