Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, который угодил в грандиозный секс-скандал благодаря личному видео, по данным СМИ - стал якобы жервой шантажа и вымогательста в размере 5 миллионов долларов, утверждает российское издание "Фонтанка".

По данным СМИ, Дзюба якобы встречался с шантажистом и записал разговор с требованием денег.

Но сам Артем Дзюба не стал никак комментировать СМИ информацию о шантаже. Но как утвержает издание "Фонтанка", футболист отказал вымогателю.

Во-первых, сумма слишком велика даже для нападающего "Зенита", а во-вторых, не было никаких гарантий, что видео все равно не окажется в публичном доступе.

После отказа ролик был опубликован в сеть.

Как сообщают СМИ, сейчас всю информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере.

Но будет ли принято такое решение, пока неизвестно, в связи с потенциальной скандальностью возможного судебного процесса.

По данным "Фонтанки", Дзюба обратился неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Как ранее сообщалось, капитан сборной России по футболу Артема Дзюбы попал в секс-скандал.