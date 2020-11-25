Обнаженная девушка устроила перфоманс перед зданием Офиса Президента Украины в Киеве. "УНН" опубликовал фото с места события.

Облаченная в одни трусики, бусы и венок девушка с надписями на теле влезла на гранитный шар у второго подъезда, крича "Долой насилие".

Больше требований она не предъявляла. Можно предположить, что поводом для протеста стало начало всемирной акции "16 дней против насилия", направленной на противодействие домашнему насилию.

Нарушительницу порядка в считанные минуты задержали правоохранители.

Скорее всего, она является членом движения Femen, устраивающего яркие обнаженные перфоменсы.

Напомним, 25 октября полуголая девушка встретила президента Владимира Зеленского с супругой на избирательном участке в Киеве.