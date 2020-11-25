Иск к Кашпировскому от его внебрачного "сына" из Борисполя попал в Россию Источник: ТАСС

Житель Борисполя Алексей Фуштей через суд добивается проведения ДНК-теста, цель которого - установить родство с легендарным телецелителем Анатолием Кашпировским. Об этом сообщает Mash.

27-летний парень утверждает, что легендарный советский экстрасенс является его биологическим отцом. Алексей подал против Кашпировского иск в Бориспольский городской суд, который переадресовал его российской Фемиде.

Вместе с тем 80-летний Кашпировский недоступен для российского и украинского правосудия, поскольку сейчас проживает в США.

В 2019 году Алексей Фуштей пришел рассказать о своем отце к знаменитости на ток-шоу "Пусть говорят" на российском Первом канале.

По его словам, его мать Светлана Фуштей работала личной помощницей Кашпировского. И в итоге забеременела от него.

Женщина также пришла в студию и призналась в мимолетной связи с экстрасенсом. В качестве доказательства принесла совместную фотографию: на снимке Кашпировский стоит рядом с Фуштей, а та нежно касается его лица.

Теперь Алексей хочет провести ДНК-тест, чтобы доказать родство со знаменитым целителем. По словам парня, на деньги отца он не претендует, а просто хочет установить с ним контакт.

Молодой человек уверяет, что унаследовал не только внешнее сходство со звездным отцом, но и сверхъестественные способности. Например, может избавлять людей от боли в спине.

Сейчас у Анатолия Кашпировского есть один официальный сын - Сергей. Дочь Елена погибла в Канаде 2 года назад.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в городе Хмельницком Украинской ССР. Окончил Винницкий медицинский институт и 25 лет проработал психиатром. Стал психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике, руководителем Международного центра психотерапии в Киеве.

27 июля 1989 года Кашпировский впервые выступил с лечебным сеансом в концертной студии Останкино. На Центральном телевидении СССР вышел цикл передач "Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского". Их крутили раз в две недели по воскресеньям.

После того как телепередачи сняли с ТВ, получивший широчайшую известность Кашпировский принялся гастролировать по стране с "лечебными" сеансами.

В 1993 году он стал депутатом Госдумы РФ от ЛДПР, но вскоре бросил политику и перебрался в США. Иногда по старой памяти он делает на публику громкие заявления. Например, предсказал развал России и записал видеообращение к Медведеву.

На Кашпировского неоднократно подавали в суд. Его обвиняли в незаконном врачевании и шарлатанстве, но ему удалось доказать в суде, что его сеансы не приносит вреда.